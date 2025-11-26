Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan Adayı Mustafa Çiçek, basit usulde vergilendirmenin büyükşehirlerde kaldırılmasına yönelik kararın deprem bölgesi için ağır sonuçlar doğuracağını belirterek uygulamanın en az beş yıl ertelenmesi çağrısında bulundu.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta depremden sonra iş yerlerinin büyük bölümünün hâlâ tam anlamıyla teslim edilmediğini Mustafa Çiçek, mevcut iş yeri kiralarının da en az on kat arttığını vurguladı. Çiçek, 'Esnaf zaten zar zor ayakta durmaya çalışıyor. Bu şartlarda basit usulün kaldırılması küçük esnafı tamamen bitirir' dedi.

Kararın mutlaka yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Mustafa Çiçek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu kararın ertelenmesi elzemdir. Ayrıca bugüne kadar imalatçılara verilen desteklerden küçük esnaflarımızın da yararlanması sağlanmalıdır. Küçük esnaf bu şehrin omurgasıdır; onların nefes alması Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkması demektir.'