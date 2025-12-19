Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarının yağmursuyu hatlarından ayrıştırılması çalışmalarına devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Zağnos ve Tabakhane derelerinde başlattığı altyapı yatırımlarını genişleterek sürdürüyor. Çukurçayır ve Gölçayır mahallelerinde yapımı tamamlanan bin 300 metrelik yeni kolektör hattının ardından, Aydınlıkevler ve Soğuksu mahallelerinde de kanalizasyon hattı çalışmaları başlatıldı.

ATIK SULAR SİSTEME ALINIYOR

Yapılan çalışmalarla birlikte, kanalizasyon hattı dışında kalan atık suların ana kanalizasyon sistemine dahil edilmesi hedefleniyor. Aydınlıkevler ve Soğuksu mahallelerinde yürütülen imalatlarla, özellikle yoğun yerleşim alanlarında yaşanan altyapı kaynaklı çevre sorunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yeni hatların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede çevre kirliliğine sebep olan problemler büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak.

ÇEVRE SAĞLIĞINA VE YAŞAM KALİTESİNE KATKI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışmaların planlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, 'Şehrimizin daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir şehir olması için altyapı yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çukurçayır ve Gölçayır'da yaptığımız kolektör hattının ardından Aydınlıkevler ve Soğuksu mahallelerimizde de kanalizasyon hatlarımızı yeniliyor, eksik olan bölgeleri sisteme dahil ediyoruz. Bölgedeki atık suların tamamı ana kanalizasyon hattına bağlanarak arıtma tesislerine iletilecek. Böylece hem çevresel riskler ortadan kaldırılacak hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılacak. Çalışma süresince yaşanabilecek geçici ulaşım aksaklıklarına karşı kıymetli hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz' dedi.

17 MAHALLEDE ÇALIŞILACAK

TİSKİ Genel Müdürlüğü, çeşitli mahallelerde 27 bin metre muhtelif çaplarda kanalizasyon hattı imalatı planlanıyor. Bu kapsamda iki mahallede tamamlanan hatlar dışında Soğuksu, Aydınlıkevler, Boztepe, 2 Nolu Bostancı, Çamoba, Beştaş, Kutlugün, Çimenli, Pelitli, 3 Nolu Erdoğdu, Yalıncak, Çilekli, Çukurçayır, Kavala ve Yeşilköy mahallelerinde de çalışmalar yürütülecek.