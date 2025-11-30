Avrupa'nın önde gelen moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen 16. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan 15 genç tasarımcı açıklandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonunda ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 20 - 22 Ocak 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir'de kapılarını açacak. Fuar, yalnızca trend belirleyen bir uluslararası buluşma noktası olmakla kalmayıp, genç tasarımcıların sektöre adım atmasına da katkı sağlıyor.

Bu yıl 'Denge' temasıyla gerçekleştirilen 16. Gelinlik Tasarım Yarışması'na 103 tasarımcı 206 tasarımla katıldı. Jüri tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda finale kalan 15 tasarımcı belirlendi. Finale kalan isimler şunlar: Alireza Moslemi, Buğra Akyel, Buse Doğan, Gülem Öykü Karabıyık, Leyla Bozlakoğlu, Nazlı Ceren Yılmaz, Nazlıcan İnanç, Nehir Karaca, Nihan Selin Paksoy, Seher Yılmaz, Sevgi Aleyna Buzkıran, Simina Avcı, Şule Özçukurlu, Yasemin Kumbasar ve Zeynep Nur Kaya.

Finalist tasarımcılar, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği üyesi profesyonel tasarımcılar eşliğinde mentörlük sürecine başlayarak tasarımlarını üretime taşıyacak. Fuar öncesinde yapılan online bilgilendirme toplantısında, finalistler ile mentör tasarımcılar eşleştirildi. Tasarımlar, IF Wedding Fashion İzmir'den bir gün önce düzenlenecek özel defilede sektör profesyonellerinin beğenisine sunulacak ve kazananlar açıklanacak. Ayrıca tüm finalist tasarımlar, fuar boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Yarışmada finalistlere mentörlük yapacak isimler arasında Burak Çiçek, Çağrı Şengül, Dilek Yaldız, Done Özaki, Ezgi Mahir, Melek Özyenilmez, Meltem Aybar, Meriç Sefer, Nergis Şahan, Nükhet Gelen, Taner Tabaklı, Volkan Kerimoğlu, Yasemin Mızrak, Zeynep Olgun ve Zühre Balaban yer alıyor.

Jüri başkanlığını Tasarımcı Övge Yıldızhan Subaşı üstlenirken, alanında uzman tasarımcılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan geniş bir jüri süreci yürütüyor.

Dereceye giren tasarımcılar hem sektöre güçlü bir giriş yapma fırsatı yakalayacak hem de özel ödüller kazanacak. Birinci tasarımcı 100 bin TL ve IF Wedding Fashion İzmir 2027 performans defilesi hakkı kazanacak. İkinci tasarımcı 75 bin TL, üçüncü tasarımcı ise 50 bin TL ödülün sahibi olacak. Geçen yıl yarışmayı kazanan Öztürk Yıkılmaz'ın performans defilesi de IF Wedding Fashion İzmir 2026 podyumunda moda severlerle buluşacak.