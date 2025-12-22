Ankara'da Keçiören Belediyesi ile Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen programda, Sarıkamış Harekâtı'nda şehit düşen askerler anıldı. Başkan Mesut Özarslan, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi ve Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından, Sarıkamış Harekâtı'nda şehit olan askerler anısına Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. Kalaba Kent Meydanı'ndaki Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi.

Anma programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan'ın yanı sıra 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı ve 27. Dönem Kars Milletvekili Ahmet Arslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Sarıkamış şehitlerinin Türk milletine bıraktığı manevi mirasa dikkat çekerek, 'Sarıkamış'ta şehit düşen kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği değerler, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bu vatan, onların fedakârlıklarıyla ayakta duruyor. Gaflette olanlara bir kez daha hatırlatıyoruz: Şehitler ölmez, vatan bölünmez' dedi.

Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise Sarıkamış'ta farklı coğrafyalardan gelen askerlerin omuz omuza mücadele ettiğini vurgulayarak, 'Ortak paydamız bu vatanın bölünmemesi, bayrağın inmemesi ve ezanların dinmemesidir' ifadelerini kullandı.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım da Sarıkamış'ın bir harekâttan öte bir destan olduğunu belirterek, vatan uğruna can veren şehitleri rahmet ve minnetle andı. Program kapsamında Sarıkamış Harekâtı'nı anlatan video gösterimi yapıldı, öğrenciler ve şairler tarafından şiirler okundu. Protokol üyeleri, dualar eşliğinde Sarıkamış Şehitleri Anıtı'na karanfiller bıraktı. Anma programı sonunda katılımcılara kavurga, lokma ve hoşaf ikram edildi.