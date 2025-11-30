Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 'Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak' temasıyla düzenleyeceği +0.5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı, genç girişimcilerin çevre ve iklim odaklı yenilikçi iş fikirleri ile başarı hikayelerine ev sahipliği yapacak.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin iklim krizine dikkat çekmek amacıyla ilkini 2021'de gerçekleştirdiği çalıştayın beşincisi, 5-6 Aralık tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde toplanacak. Çalıştayın ikinci gününde, Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. Mehmet Tahsin Şahin moderatörlüğünde 'Gelecek İçin İklim Dostu İşler' başlıklı özel bir oturum düzenlenecek.

Bu oturumda genç girişimciler, çevre ve iklim sorunlarına çözüm üreten projelerini ve girişimcilik yolculuklarını paylaşacak.

Konuşmacılar arasında Myconom kurucu ortağı Burcu Arıkan, Sezgin İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Levent Sezgin ve Rumii Sosyal Girişimi'nin kurucusu RümeysaRuken Polat yer alıyor.

Mantar miselleriyle tarım ve tekstil atıklarından yüksek performanslı kompozit malzemeler geliştiren Myconom'un kurucu ortağı Burcu Arıkan, sürdürülebilir biyomalzeme alanındaki yenilikçi çalışmalarını aktaracak.

Enerji depolama ve üretim teknolojileri üzerine AR-GE ve tasarım çalışmaları yürüten İbrahim Levent Sezgin ise su altında sıkıştırılmış hava ile enerji depolayan sistemle güneş ve rüzgar santrallarının düzensiz üretiminden kaynaklanan verimsizliği giderme hedefini anlatacak. RümeysaRuken Polat ise Anadolu'nun zanaat mirasını modern tasarım anlayışıyla geleceğe taşıdığı Rumii markasının hikayesini paylaşacak.