Türkiye'nin sevilen şefleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın katılımıyla gerçekleşen 'Şeflerin Rotası' etkinliği büyük ilgi görürken, Burfaş B Kafe de yerel üretimi ve nitelikli hizmet anlayışını ön plana çıkararak programa katkı sundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye'de büyük ligiyle takip edilen Masterchef programının ünlü şefleri, 'Şeflerin Rotası' programı kapsamında Bursalılarla buluştu.

Lezzet tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Merinos Parkı'ndaki etkinlikte, ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya sahne aldı. Hasan Biltekin, Sergen Özen, Eren Kaşıkçı, Ayaz Geçer, Alican Sabunsoy, Batuhan Bayır, Barboros Yoloğlu, Semihcan Temiz, Beyza Huri Aydın ve Kerem Bilginer de hazırlakları lezzetleri ziyaretçilerle buluşturdu. Lezzet, ilham ve deneyimi bir araya getiren organizasyon, Bursa'da festival havası yaşattı.

BURFAŞ B KAFE DE YERİNİ ALDI

Etkinliğe destek veren BURFAŞ B Kafe de yerel ürünleri ve nitelikli hizmetiyle alanı dolduran vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kalite, lezzet, gülümseten hizmet' anlayışıyla hizmet veren Burfaş B Kafe, gün boyunca ürünlerini güvenli, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlarla Bursalılara sundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa'nın ciddi bir gastronomi potansiyeli bulunduğunu söyledi. Güçlü bir mutfak kültürüne de sahip olan Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin gastronomiyi desteklemeye devam edeceğini belirten Yıldız, 'MasterChef Türkiye şefleriyle Bursa'da böylesine önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduk. Bursalılar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Bursa'nın gastronomisine verilen katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gastronomi Festivali'nde yaklaşık 700 bin vatandaşı ağırladık. Eylül'de yapılacak Gastronomi Festivali'nde, MasterChef Sokağı oluşturmayı planlıyoruz' dedi.

Programın sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız tarafından ünlü şeflere günün anısına hediye takdim edildi.