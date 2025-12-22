Kocaeli'de İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesinin 1. yaşı atölyeler, animasyonlar ve sürpriz hediyelerle kutlanırken Fatma Başkan çocuklarla birlikte 1. yıl pastasını kesti.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesinin 1. yılı çocuklar ve aileleri için hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programına sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gösteren aileler gün boyu atölye ve etkinliklerle doyasıya eğlendi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kutlama programı boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu, ailelerle sohbet etti. Atölyelerde çocukların hazırladığı rengarenk çalışmaları inceleyen Fatma Başkan, miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Hürriyet, kutlamanın en keyifli anlarından birinde çocuklarla birlikte Oyuncak Müzesinin 1. yaş pastasını kesti. Oyuncak Müzesinin çocuk kahkahalarıyla dolu olmasının kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, bu özel günü hep birlikte coşkuyla kutlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Oyuncak Müzesinde ahşap çubuktan kukla yapımı, hatıra kartı, parti maskesi, parti ve oyuncak temalı boyama atölyeleri gün boyunca devam etti. Çocuklar; simler, pullar, şöniller, keçeli kalemler ve rengârenk bantlar kullanarak Oyuncak Müzesi'nin 1. yılına özel çok renkli hatıralar hazırladı.