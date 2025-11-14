UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İzmir Tarihi Liman Kenti için hazırlanan adaylık dosyasında son düzenlemeler tamamlanmak üzere. Sürecin takvimine göre kentin 2028'de UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girerek İzmir'in üçüncü miras alanı olması hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Liman Kenti, kalıcı listeye girmek için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Konak Pier'den başlayarak Kadifekale'ye kadar uzanan tarihi bölgeyi kapsayan adaylık dosyasının 2026 yılının ilk çeyreğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Bakanlığın dosyayı UNESCO'ya iletmesinin ardından 2027'de uzmanların kenti ziyaret etmesi, 2028'de ise İzmir'in kalıcı listeye dahil edilmesi bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Hasibe Velibeyoğlu, adaylık çalışmalarının İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı koordinasyonunda; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı, üniversiteler ve çok sayıda paydaşın katkısıyla yürütüldüğünü dile getirdi. Velibeyoğlu, UNESCO adaylığının hem uluslararası prestij sağladığını hem de alanların korunması konusunda önemli sorumluluklar yüklediğini vurguladı.

İzmir'in UNESCO sürecinde güçlü bir konumda olduğunu belirten İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanı Abdülaziz Ediz, dosyanın 2026'da Bakanlığa sunulacak şekilde hazırlanacağını ifade ederek, 'İzmir, Efes ve Bergama gibi iki kalıcı miras alanına sahip. Üç geçici liste alanıyla birlikte Türkiye'nin UNESCO açısından en şanslı şehirlerinden biri' dedi.

Adaylık dosyası, İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı uzmanları ve dört üniversiteden akademisyenlerin bulunduğu 10 kişilik Bilim Kurulu tarafından hazırlandı. Alan Yönetim Planı ise 2022 yılında 17 kurumdan oluşan Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Mayıs ayında ICOMOS tarafından gerçekleştirilen beş günlük yerinde incelemenin ardından dosyada yapılması önerilen son düzenlemeler tamamlanıyor. Dosya nihai şeklini aldıktan sonra Bakanlığa iletilecek ve UNESCO değerlendirme süreci başlayacak.

Tarihi Liman Kenti, bugün İzmir'in simgelerinden Konak Meydanı ve Saat Kulesi'ni, zaman içinde iç limanın dolmasıyla büyüyen Kemeraltı Çarşısı'nı ve Konak Pier'den Kadifekale'ye uzanan geniş bir kültürel katmanı barındırıyor. Kentin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi halinde hem bölgenin korunması hem de kültürel turizmin sürdürülebilir şekilde gelişmesi hedefleniyor.