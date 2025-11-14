Bursa'da İnegöl Belediyesi Oylat Mağarası bölgesinde çevre düzenleme çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmaları yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, şehrin turizmde öne çıkan değerlerinden biri olan, toplam uzunluğu 750 metre, yüksekliği ise 93 metre, 3 milyon senelik tamamı ile doğal oluşum olan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan Oylat Mağarası çevresini daha kullanışlı kılmak adına bir dizi düzenleme çalışması başlattı.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar devam ederken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Taban, Oylat Mağarası bölgesinde kısımda otopark, alt kısımda ise meydan şeklinde bir düzenleme yapıldığını söyledi. Burada 2700 metrekare parke taşı kaplaması gerçekleştirileceği, ayrıca alanda mescit ve lavabolar için 2 adet konteyner konuşlandırıldığı kaydedildi. 43 araçlık otopark ile birlikte 2 adet otobüs park yerinin bulunduğu çalışmada üst otopark kısmı tamamlandı, alt meydanda ise çalışma devam ediyor.

Bu düzenlemelerle birlikte Oylat Mağarası bölgesinden daha modern ve kullanışlı bir yapıya bürünmesi, gelen turistlerin daha fazla zaman geçirebilmesine zemin hazırlanması hedefleniyor.