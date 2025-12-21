İzmir Oda Orkestrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılan Yeni Yıl Konseri'nde ünlü Latin müzik grubu Los Putitos ile sahne aldı. İzmirliler Latin müziklerine dans ederek eşlik etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, yılın son ayında da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) unutulmayacak konserlere imza atıyor.

Orkestra, Yeni Yıl Konseri'nde ünlü Latin müzik grubu Los Putitos ile sahne aldı. Şili ve Kolombiya kökenli müzisyenlerden kurulu Berlin merkezli müzik grubu Los Putitos, performansı ile izleyenleri coşturdu.

İzmir Oda Orkestrası da ya y lı sazlarıyla Latin ezgilerin notalarına eşlik etti. Latin Amerika müziğini zamansız bir perspektifle yeniden yorumlayan Los Pitutos'un İzmir Oda Orkestrası ile yakaladığı uyum İzmirlilerden tam not aldı.

Yaklaşık bir buçuk süren konserin sonlarına doğru izleyiciler ayağa kalkıp dans ederek Latin müziklerinin ritmine ayak uydurdu.