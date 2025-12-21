Bilim kurgu, animasyon ve dram türündeki yeni yapımlar sinemaseverlerle buluştu. . İşte sinemaseverlerin beklediği vizyona giren yeni filmler...

İSTANBUL (İGFA) - Sinemaseverler, vizyona giren yeni filmlerle farklı dünyaların kapılarını aralıyor. Vizyonun yeni filmleri Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), Şahinbey: Saatin Sırrı ve Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab) filmleri yer alıyor.

19 ARALIK CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

James Cameron imzalı Avatar: Ateş ve Kül (Avatar: Fire and Ash), Pandora destanının üçüncü halkasında hikâyeyi daha karanlık ve çatışmalı bir noktaya taşıyor. Jake Sully ve Neytiri, yaşadıkları büyük kaybın yasını tutarken Pandora'daki savaş artık yalnızca insanlar ve Na'viler arasında değil, Na'vilerin kendi içindeki bölünmelerle de büyüyor. Ailenin yolu bu kez agresif ve yıkıcı bir Na'vi kabilesi olan Kül İnsanları ile kesişiyor. Ateş, kül ve öfkeyle şekillenen bu yeni karşılaşma; inanç, aidiyet ve güç kavramlarını sorgularken, Sully ailesini hem fiziksel hem de duygusal olarak en zorlu sınavıyla karşı karşıya bırakıyor.

Bilal Arıoğlu'nun yönettiği Şahinbey: Saatin Sırrı, tarihi bilinç ve macerayı çocukların gözünden anlatan yerli bir animasyon olarak öne çıkıyor. Gaziantep savunmasını araştıran bir grup çocuk, müzenin altındaki kastellerde gizemli bir saat keşfeder. Sultan II. Abdülhamit tarafından Şahinbey'e hediye edilen bu saat, açıklanamaz biçimde geçmişte yaşanan olayları onlara göstermeye başlar. Çocuklar saati bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken yalnız olmadıklarını fark eder; peşlerindeki yabancılar, bu tarihi mirası tehdit etmektedir...

Kaouther Ben Hania'nın yönettiği Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab), tek bir telefon hattı üzerinden ilerleyen sarsıcı bir insanlık dramı sunuyor. Gazze'de ateş altında bir araçta mahsur kalan altı yaşındaki Hind için Kızılay gönüllülerine acil bir çağrı ulaşır. Yardım ekipleri, son derece tehlikeli koşullar altında bir kurtarma operasyonu planlarken, hattın diğer ucundan gelen çaresiz yardım çığlıkları zamanla yarışan bir vicdan sınavına dönüşür.