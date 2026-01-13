İzmir'de Narlıdere Belediyesi, yerel düzeyde kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve toplumsal refahı artırmak amacıyla hazırladığı 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hayata geçirdi. Başkan Erman Uzun, 'Narlıdere'yi Türkiye'nin en öncü kadın dostu kenti yapmakta kararlıyız' diye konuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, yerel düzeyde kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi ve kentin tüm sakinleri için adaleti, erişilebilirliği ve toplumsal refahı sağlamayı amaçladığı 2026-2029 yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP), Ocak Ayı Belediye Meclisi'nde onaylandı.

Narlıdere Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Muhtarlar, Kent Konseyi, kitle örgütleri temsilcilerinin katılımı, üniversiteler ve sendikaların katılımıyla hazırlandı.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün koordinasyonunda hayata geçirilen eylem planı; kadınların yerel karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği, eğitimden sağlığa her türlü hizmete kolayca erişebildiği ve çalışma yaşamında fırsat eşitliğine sahip olduğu bir kent anlayışını ortaya koyuyor. Her türlü şiddete karşı topyekûn mücadeleyi içeren Yerel Eşitlik Planı ile ilçede yaşayan kadınların ve dezavantajlı grupların yerel karar alma süreçlerine daha fazla katılımı, yönetim mekanizmalarında etkin görevler üstlenmesi amaçlanıyor.

'Kadın Dostu Kent Narlıdere' vizyonunu bir adım öteye taşıyan bu kapsamlı yol haritasının, Narlıdere'nin önümüzdeki dört yıllık süreçte eşitlik temelli gelişiminin anayasası olması hedefleniyor.

KADIN DOSTU KENT NARLIDERE

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve başlarken, 'Kimseyi geride bırakmadan yaşanabilir adil bir kent' anlayışı ile yola çıktıklarını hatırlatarak, 'Narlıdere'mizi sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en öncü en kapsayıcı 'kadın dostu kenti' yapmak istiyoruz. Kadınlara ve tüm kırılgan gruplara daha iyi hizmet sunmayı, onların hizmetlere tam ve eşit erişimini sağlamayı her zaman önceliklerimiz arasında koyuyoruz. Bu Eylem Planı, sadece bir politika belgesi değil; yönetimimizin hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına olan derin bağlılığının bir manifestosu olduğunu özellikle ifade ediyoruz. Biliyoruz ki; eşitlikçi bir kent inşa etme yolculuğu, tek bir kurumun çabasıyla tamamlanamaz. Bu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve en önemlisi değerli hemşehrilerimizin ortak sorumluluğudur. Daha adil ve herkes için daha yaşanabilir bir Narlıdere hayalini gerçeğe dönüştürmek için gösterdiğimiz bu kararlılığın başarıyla taçlanacağına inanıyorum. 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planımız Narlıdere'mize hayırlı olsun' dedi.