Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını da kültür ve sanat dolu bir yılla tamamladı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kente yayılan tiyatro, konser, festival, söyleşi ve sergilerle kentte adeta kültür sanat havası esti.

MERSİN (İGFA) - 2025 yılında hayata geçirdiği çalışmalarla, kültür ve sanatı merkezden ilçelere kadar her yaştan yurttaşa ulaştıran Büyükşehir, bu anlayışla kültür ve sanat projelerine 2026 yılında da devam edecek.

MERSİN, KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNE BU YIL DA DOYDU

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu; yıl boyunca yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik oyunlarla perde açtı. Sosyal sorumluluk projeleri ve yarıyıl şenlikleriyle, özellikle çocukların tiyatroyla buluşması sağlandı. Festivaller kapsamında tiyatro atölyeleri, söyleşiler ve kukla yapımı gibi etkinliklerle, farklı yaş gruplarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Gençleri tiyatroya teşvik eden projeler ve çeşitli yaş gruplarına hitap eden drama ve tiyatro kursları da vatandaşların memnuniyetini kazandı.

Okuma Salonları sayısını her geçen yıl artıran Büyükşehir, gezici kütüphane ile okullar ve festival alanlarında çocuklara ulaşmayı sürdürdü. Kitap dağıtımları, fuar katılımları ve okuma etkinlikleriyle okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan Büyükşehir, turizm ve tanıtım çalışmaları kapsamında 'Örnek Köy' projeleri, arkeolojik alan düzenlemeleri ve gastronomi odaklı mekanlar ile öne çıktı. Konserler, halk oyunları ve bando gösterileri de belli zamanlarda kentin farklı noktalarında izleyiciyle buluştu. 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleriyle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşılırken, kentin çeşitli yerlerinde sahne alan yerel sanatçılara destek verildi.

BÜYÜKŞEHİR, MERSİN'İ ADETA BİR FESTİVALLER KENTİ HALİNE GETİRDİ

Büyükşehir için 2025 yılı, festival takvimi açısından da yoğun geçti. 'Uluslararası Mersin Çocuk Festivali', 'Mersin Gençlik Festivali', 'Uluslararası Tarsus Festivali' ve bu festivaller kapsamında gerçekleştirilen konserler, dans gösterileri, atölyeler ve sergilerle, kentte kültürel bir hareketlilik yaşandı.