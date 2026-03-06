İzmir Güzelbahçe Belediyesi, doğaya nefes olacak anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Hakkı Oğuz Tabaoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla 1000 adet zeytin fidanı, Küçükkaya Köyü yolu üzerindeki Özgürlük, Demokrasi ve Birliktelik Ormanı'nda toprakla buluşturuldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de fidan dikim etkinliğine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, önceki dönem Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DAHA YEŞİL BİR GÜZELBAHÇE İÇİN 3000 ZEYTİN FİDANI

Doğayla iç içe geçen etkinlikte özellikle çocukların diktiği fidanların geleceğe bırakılan yeşil bir mirasın simgesi olduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ''doğayı korumanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Doğaya sahip çıkmanın, toprağa emek vermenin ve çocuklarımıza yeşil bir gelecek bırakmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Minik ellerin diktiği her zeytin ağacı, Güzelbahçe'nin yarınlarına bırakılan umut dolu bir miras olacak. Bugün yaklaşık 1000 zeytin fidanını toprakla buluşturduk. Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz yeni dikimlerle bu sayıyı 3000'e tamamlamayı hedefliyoruz. Daha yeşil bir Güzelbahçe için fidan dikim etkinliklerimizi belirli periyotlarla sürdüreceğiz. Etkinliğe fidan bağışıyla destek veren Güzelbahçe Remax Ticari Grup ailesine teşekkür ederek, doğaya katkı sunan tüm kurum ve vatandaşların bu dayanışmasının ilçenin geleceği için büyük önem taşıyor' dedi.