Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Sümer Mahallesi'nde başlattığı kapsamlı üstyapı hamlesinde, modern standartlara kavuşturulan Çal Caddesi, yol çizgilerinin çekilmesiyle birlikte tam kapasite ulaşıma açıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun yakından takip ettiği üstyapı çalışmaları kapsamında, Sümer Mahallesi'nin ana arteri konumundaki Çal Caddesi'nde yürütülen kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Altyapısı güçlendirilen ve Avrupa standartlarında asfaltla buluşan cadde, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgilerinin de çekilmesiyle birlikte modern bir görünüme kavuşarak vatandaşların kullanımına sunuldu.



MODERN MÜHENDİSLİK VE KONFORLU ULAŞIM



Çal Caddesi'nde yürütülen bin 350 metre uzunluğundaki yenileme çalışmaları kapsamında, bölge sakinlerine uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım ağı sağlandı.

13,5 metre yol genişliğine sahip olan caddede, dayanıklılığı artırmak adına 23 bin ton PMT serimi yapıldı ve üzerine toplam 22 bin 400 metrekare asfalt serimi yapıldı.

Yaya güvenliğini önceliğe alan projede, 2,5 metre genişliğinde modern kaldırımlar inşa edilirken, bu alanlarda 11 bin 725 metrekare parke imalatı gerçekleştirildi.

Yol çizgilerinin de çekilmesiyle birlikte, cadde hem estetik hem de trafik güvenliği açısından Avrupa standartlarına ulaştı. Yenilenen yolla birlikte bölgedeki taşıt ve yaya trafiği çok daha akıcı ve emniyetli hale geldi.



25. CADDE'DE DEĞİŞİM SÜRÜYOR



Çal Caddesi'nin yenilenen yüzüyle trafiğe açılmasının ardından ekipler, projenin ikinci ayağı olan 25. Cadde'deki çalışmalarına yoğunlaştı. Bin 290 metre uzunluğundaki bu güzergahta gidiş-geliş toplam 14 metrelik yol genişliği korunarak, 3 metre genişliğinde yaya yolları inşa ediliyor.

Altyapısı güçlendirilen bu hatta da kısa süre içerisinde 26 bin 700 metrekare asfalt serimi ve 9 bin metrekare parke imalatının tamamlanması hedefleniyor.



'DENİZLİ'NİN ULAŞIM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ'



Geçtiğimiz hafta sonu çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'nin her noktasında planlı bir kalkınma hamlesi yürüttüklerini belirtti.

Sümer Mahallesi'ndeki bu değişimin mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini doğrudan artıracağını vurgulayan Çavuşoğlu, ulaşımı daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya devam edeceklerini kaydetti.