ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, lisansüstü eğitim ve öğretim ile öğretim üyeliği süreçlerine ilişkin yönetmeliklerde önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile doktoraya öğrenci seçimi, doğum sonrası ek süre ve öğretim üyeliğine yükseltme usulleri güncellendi.

Yeni düzenlemeye göre, YÖK tarafından belirlenen yükseköğretim kurumlarının öncelikli alanlarındaki doktora programlarına öğrenci seçimi, Türk vatandaşları için merkezi sınav ve giriş sınavı, yabancı uyruklular için ise YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak. Doktora adayları yazılı sınav ve ALES, yabancı dil ve lisans notlarıyla değerlendirilecek; 70 puanın altında alanlar başarısız sayılacak.

Ayrıca, doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri doğrultusunda doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilecek ve bu süreler azami süreden sayılmayacak.

Bunun yanı sıra, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde bazı fıkralar yürürlükten kaldırılırken, öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin esaslar da güncellendi.

İlgili yönetmelikler, bugün itibariyle yürürlüğe girerken, hükümler YÖK Başkanı tarafından uygulanacak.