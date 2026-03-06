Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini doğrudan ilgilendiren en önemli hizmetlerden biri olan itfaiye teşkilatının gücüne güç katacak bir yatırım gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli itfaiyesinin araç, ekipman ve personel ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayacak şekilde tasarlanan İtfaiye Depo Binası'nda ilerleme oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı.

ÇATI İŞLEMİ TAMAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli itfaiyesini daha da güçlendirme anlamında önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İtfaiye Depo Binası Projesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Çelik imalatlarında son aşamaya gelinen yapıda ilerleme oranı yüzde 80 seviyesine ulaştı.

İç duvar ve sıva imalatlarının tamamlandığı yapıda ara kat imalatları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince inşa edilen projede dış cephe ile elektrik imalatları sürdürülüyor. Yapıda çatı çalışmaları ise tamamlandı.

OPERASYONEL KAPASİTE ARTACAK

İtfaiye Depo Binası; garaj, bakım-onarım, depo, eğitim ve idari birimleriyle modern ve fonksiyonel bir yapı olarak yükseliyor. Proje tamamlandığında itfaiye hizmetlerinin daha hızlı, düzenli ve güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

GENİŞ GARAJ VE BAKIM ALANLARI

Yaklaşık 399 metrekarelik araç garajı, itfaiye araçlarının rahat giriş-çıkış yapabilmesine olanak sağlayan seksiyonel kapılarla donatıldı. Bakım-onarım atölyesi ve ofis alanları ile birlikte kanal sistemi sayesinde araçların periyodik bakım ve kontrolleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

DEPO VE EĞİTİM ALANLARIYLA ÇOK AMAÇLI YAPI

Projede; başkanlık ana deposu, eğitim depo alanları, yangın söndürücü depoları ve jet-ski depolama alanları yer alıyor. Ayrıca eğitim ve lojistik amaçlı alanlar sayesinde itfaiye personelinin hazırlık ve organizasyon süreçleri daha verimli hale getirilecek.

İDARİ VE SOSYAL BİRİMLER UNUTULMADI

Bina içerisinde başkanlık ofisi, KOSKEM ofisi, gönüllüler ve çalışma alanları ile birlikte personelin kullanımına yönelik giyinme odaları, duş ve wc alanları bulunuyor. Ofis ve sosyal alanlarda alüminyum asma tavan ve granit seramik kaplamalar tercih edildi.

DAYANIKLI, GÜVENLİ VE MODERN TASARIM

Çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemle inşa edilen yapıda; taş yünü dolgulu sandviç panel cephe kaplamaları, drenajlı zemin sistemi ve yangın ile iş güvenliği standartlarına uygun teknik detaylar uygulanıyor. Helikopter perdahlı, yüzey sertleştiricili beton zeminler sayesinde ise yoğun kullanıma dayanıklı bir yapı oluşturuluyor.