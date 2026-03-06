Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Dalaman Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kupası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları, Dalaman'da başladı. Yarışların ilk startını Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş verdi.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Dalaman Belediyesi iş birliğinde, Muğla Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen organizasyonun ilk yarışı U19 kategorisinde gerçekleştirildi.

Yarışların startı, Dalaman Havalimanı Yolu Opet önünde Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve federasyon yetkililerinin katılımıyla verildi.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Sezer Durmuş, etkinliğin önemine değinerek şunları söyledi: 'Çok güzel bir organizasyon. 29 ilden gelen 400 sporcu ile bir aradayız.

Bugün ilk startı verdik. Dalaman; havaalanı olan, denizi ve koylarıyla ünlü bir turizm bölgesi. Bu tarz organizasyonların hem Dalaman'ın ekonomisine katkı sağladığını hem de ilçemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum.'

Yarışların 7 Mart Cumartesi günü, Kız/Erkek 7-11 yaş grubu ile Kız/Erkek 12-15 yaş grubu olmak üzere iki farklı kategoride devam edeceğini belirten Sezer Durmuş, tüm vatandaşları etkinliği izlemeye davet etti.

Başkan Durmuş, 'Tüm gençlerimizi ve bisiklet severleri yarışmaları izlemeye davet ediyorum. Dereceye giren sporcularımıza ödüllerimiz olacak. Gençlerimize ve çocuklarımıza böyle bir fırsat sunduğu için Türkiye Bisiklet Federasyonu'na teşekkür ediyorum.' dedi.