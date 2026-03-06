ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında 'Afete Hazır Üniversite' iş birliği protokolünün imzalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protokolün üniversitelerin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Bakan Çiftçi, söz konusu iş birliği ile üniversitelerde afet farkındalığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve afet yönetimi alanında akademik çalışmaların teşvik edilmesinin planlandığını söyledi.

'Afete Hazır Üniversite, Afete Hazır Türkiye' ????????



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında 'Afete Hazır Üniversite' İş Birliği Protokolü imzaladık.



İmzalanan protokol, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitelerini güçlendirirken,

Protokol çerçevesinde ayrıca AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının desteklenmesi, üniversite kampüslerinde düzenli tatbikatların yapılması ve akademik bilgi ile sahadaki tecrübenin bir araya getirileceği ortak AR-GE çalışmalarının yürütülmesinin de hedeflendiğini belirten Bakan Çiftçi, -7 Mart Deprem Haftası kapsamında toplumda afet bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da süreceğini kaydetti.

Bakan Çiftçi, afet yönetiminin yalnızca kriz anında yürütülen bir süreç olmadığına dikkat çekerek, bilim, eğitim ve planlama ile afet öncesinde başlayan bir hazırlık sürecinin önemine vurgu yaptı.