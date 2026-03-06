İzmir Karabağlar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde toplumsal eşitlik ve dayanışmayı öne çıkaran '8 Mart Kadın ve Emek' forumunu düzenledi.

İZMİR (İGFA) - Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve DİSK'in ilk kadın başkanı Arzu Çerkezoğlu, kadınların çalışma hayatındaki hakları ve örgütlenmenin önemine dikkat çekti.

KADIN EMEĞİ MASAYA YATIRILDI

Etkinliğe; CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Derya Durnabaş, CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Polat ve CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, İşçi dünyasını temsilen DİSK Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras ve 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin'in yanı sıra, DİSK Genel-İş Kadın Komisyonu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ile çok sayıda vatandaş organizasyona destek verdi.

'KADINLAR SADECE SÖZDE DEĞİL, HAYATTA GÖRÜNÜR OLMALI'

Forumun açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay, Karabağlardaki kadınların aile içi ve toplumsal emek yüküne dikkat çekti.

Kınay 'Kadınlarımız, ailenin, yoksulluğun ve evdeki bakım hizmetlerinin yükünü sırtlayarak hayatı taşıyor. Biz Karabağlar Belediyesi olarak sadece sözde değil, eğitim ve uygulamalarla eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı sürdürüyoruz' diye konuştu.

Konuşmasında kadınların istihdam edilmesinin ve işyerlerinde eşit koşullara kavuşmasının önemine de değinen Başkan Kınay 'Kurduğumuz Bölgesel İstihdam Ofisi sayesinde bugüne kadar 900'ün üzerinde kadının işe yerleşmesini sağladık. Kadınların sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması ve işyerlerinde adaletin temini sürecini yakından takip ediyoruz' dedi.

KADIN MÜCADELESİ VE SENDİKAL ÖRGÜTLENME

DİSK'in ilk kadın başkanı Arzu Çerkezoğlu ise kadınların sendikal örgütlenmesinin toplumsal eşitlik için kritik olduğunu belirtti. 'Kadın işçilerin örgütlü olması, yalnızca kendi haklarını korumakla kalmaz; toplumun adalet ve eşitlik anlayışını da güçlendirir. Genç kadınlar ve erkekler de bu süreçte eğitim ve örgütlenmeyle tanışmalı' diye konuştu.

Çerkezoğlu konuşmasında ayrıca sendikal eğitimlerin toplumsal farkındalığı artırdığına dikkat çekti. Ve 'Eğitimlerde kadın ve erkek üyelerimizin birlikte katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci güçleniyor. Bu süreç, mücadeleyi ve örgütlenmeyi daha etkili kılıyor. Bizim hedefimiz, işyerinde adaletin sağlanması ve kadın emeğinin görünür hâle gelmesi' dedi.

MÜCADELE VE UMUT MESAJI

Söyleşide her iki konuşmacı da kadınların dayanışmasına ve mücadelesine vurgu yaptı. Başkan Kınay, 'Kadınların ürettiği ve yarattığı hayatın değerini görmek güçlenmek demektir. Karabağlar'da her gün bu mücadeleyi büyütüyoruz. Kadınlar her mücadelenin içinde olmalı' ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu ise kadınlara ve gençlere seslenerek, 'Birimizin umudu düştüğünde öbürü onu kaldıracak. Biz varsa umut var, kadınlar varsa umut var. Hep birlikte eşit, özgür ve adil bir toplum için mücadeleye devam edeceğiz' dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE VURGU

Başkan Kınay, forumda ayrıca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında belediye olarak yürüttükleri nöbet ve farkındalık çalışmalarına da değindi:

'Kadına yönelik şiddetle mücadele, sadece bir gün değil her gün sürmeli. Karabağlar Belediyesi olarak bu konuda hem eğitimlerle hem de toplumsal farkındalık çalışmalarıyla yanındayız. Kadınlarımızın güvenliği ve hakları için mücadeleye devam edeceğiz.'

AKARYAKIT İSTASYONU ÇALIŞANLARINA DESTEK

Etkinliğin sonunda Başkan Kınay, belediye iştiraki KARBEL A.Ş. bünyesindeki akaryakıt istasyonunun mahkeme kararıyla geçici olarak kapanmasına da değindi: Akaryakıt İstasyonu çalışan kadınları sahneye davet eden Başkan Kınay 'Mahkeme, başka bir ticari işletmenin menfaatini engellediği gerekçesiyle istasyonun faaliyetini durdurdu. Ancak biz bu süreci çalışanlarımızla birlikte yürütüyor, emeğin ve dayanışmanın değerini koruyarak işyerimizi yeniden açmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın sabrı ve katkısı çok değerli' diye konuştu.

Kınay son olarak 'Bu süreçte emeğiniz, dayanışmanız ve sabrınız çok değerli. Kadın emeğine ve sizlerin katkısına teşekkür ediyorum. Hep birlikte hak ve adalet mücadelesini büyüteceğiz' dedi.

Katılan izleyicilerin soru ve cevap şeklinde devam eden forumun sonunda Başkan Kınay, Arzu Çerkezoğlu'na çiçek ve Karabağlar Mobilya ustalarının yaptığı ahşap oyma çınar yaprağı hediye etti.

'KADINLARLA GÜÇLÜ KARABAĞLAR' FOTOĞRAF SERGİSİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Karabağlar Belediyesi kadın çalışanlarının eserlerinden oluşan 'Kadınlarla Güçlü Karabağlar' fotoğraf sergisi de sergi salonunda açıldı. Başkan Kınay ve Arzu Çerkezoğlu sergiyi birlikte gezerek eserleri inceledi.

Başkan Helil Kınay ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu son olarak Karabağlar Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) tarafından düzenlenen ve sadece kadın adayların davet edildiği iş görüşmesini de ziyaret etti.

İki Başkan, iş arayan kadınlarla kısa süre sohbet ederek kadın istihdamının önemine dikkat çekti.