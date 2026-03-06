Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BURFAŞ üretim tesislerinde, Ramazan ayı dolayısıyla her gün on binlerce vatandaş için sağlıklı ve lezzetli menüler hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın çoğaldığı, paylaşmanın berekete dönüştüğü Ramazan ayında her gün vatandaşları iftar sofralarında buluşturuyor. Birbirinden lezzetli yemekler, BURFAŞ'ın Acemler'de bulunan ana mutfağında usta şefler tarafından özenle hazırlanıyor.



Hijyenik, steril ve titizlikle denetlenen üretim alanlarında hazırlanan yemekler ve tatlılar, ekipler tarafından sabit iftar noktalarına, Kent Lokantalarına ve ilçe iftar programlarına ulaştırılıyor.



Her gün toplam 10.000 kişiye yemek ikram edilirken, teravih namazı sonrası da her gün farklı mahallelerde 15.000 adet tatlı dağıtımı gerçekleştiriliyor. İftara yetişemeyenler için hazırlanan 4.500 iftariyelik paketi ise her gün 14 ayrı noktada Bursalılara ulaştırılıyor. İftariyelik noktalarında 6.000 kişilik sıcak çorba da ikram ediliyor.



Sahada görev yapan 250 kişilik ekiple Bursalıları sofralarında ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 500.000'den fazla kişiye ulaşarak Ramazan'ın paylaşma ve bereketini yaşatmaya devam edecek.