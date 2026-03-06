Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 'Güncel Siyasi ve Hukuki Gelişmeler Üzerine Söyleşi' başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi öncesinde Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz'u ziyaret etti.

Ziyaretlerde yerel çalışmaların yanı sıra güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazipaşa Kitap Fuarı'nda okurlar ve fuar ziyaretçileriyle bir araya gelen Başkan Uysal, söyleşide dış politikadaki gelişmelerin iç siyasete etkisine dikkat çekti. Uysal, yaklaşık 40 yıldır ülke gündemini detaylı gözlemlediğini ifade ederek, 'Tarihte hiçbir zaman dış siyasetin iç siyaseti bu kadar belirlediği bir dönem ben şahsen gözlemedim. Dış siyasetin, dış konseptlerin ve dış gelişmelerin her gün iç siyasete bu kadar yoğun ve güçlü şekilde yansıdığı bir süreç hiç görmedim' dedi.