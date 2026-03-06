Manisa Ahlat Sosyal Dayanışma Kültür Derneği, Selçuklu döneminden günümüze kadar ulaşan yöresel lezzetlerden biri olan harse (keşkek) yemeğini dernek binasında pişirerek Manisa Ahlat Sosyal Dayanışma Kültür Derneği üyelerine ikram etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Ahlat Sosyal Dayanışma Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte geleneksel yöntemlerle hazırlanan harse yemeği büyük ilgi gördü. Etkinliğin amacının yöresel yemek kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğu belirtildi.

Dernek Başkanı İbrahim Behlül Şerefoğlu yaptığı açıklamada, harse yemeğinin köklü bir Anadolu geleneği olduğunu ifade ederek, 'Keşkek (harse) yemeği, temeli karakılçık buğdayından yapılan dövme ve etin uzun süre dövülerek pişirilmesine dayanan ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan önemli bir kültürel mirastır' dedi.

Ahlat'ın zengin mutfak kültürüyle dikkat çeken bir ilçe olduğunu belirten Şerefoğlu, harse yemeğinin Ahlat mutfağının en önemli yemeklerinden biri olduğunu söyledi.

Özellikle kış aylarında yapılan bu yemeğin dövme ve et ile tandırda odun ateşinde hazırlandığını ifade eden Başkan Şerefoğlu, yemeğin servis aşamasında ise üzerine tereyağı eklendiğini söyledi.

Başkan İbrahim Behlül Şerefoğlu ayrıca, 'Ahlat'ın zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla derneğimizde yöresel yemeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ahlat, tarih ve kültür yönünden oldukça zengin bir ilçemizdir. Ahlat'ımızın yöresel yemeklerinin hazırlanması ve ikram edilmesi geleneğini derneğimizde ilk olarak ben başlattım. Bundan sonra her ay bir dernek üyemiz, Ahlat mutfağına ait lezzetlerden oluşan bir yemek hazırlayarak dernek binamızda gelen konuklarımıza ikram edecek. Bu sayede Ahlat'ımızın eşsiz lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.