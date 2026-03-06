Bursa Nilüfer Ramazan Sokağı'nda düzenlenen 'Karslılar Gecesi', Kars yöresine ait türküler ve kültürel ezgiler eşliğinde Ramazan akşamına eğlence kattı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, bu kez Kars kültürünü ağırladı.

Serhat Kars Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Karslılar Gecesi'nde vatandaşlar, türkülerin ve geleneksel ezgilerin eşliğinde keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.





Program, geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisi ile başladı. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği gösteri, Ramazan Sokağı'na neşeli anlar yaşattı. Miniklerin kahkahaları meydanı doldururken, aileler de keyifli anlara ortak oldu.





Gösterinin ardından Karslılar Gecesi başladı. İlk olarak sahneye çıkan Aşık Nejdet Kuyumcu, sazı ve seslendirdiği türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kars yöresine ait eserlerin yanı sıra Türk Halk Müziği'nin sevilen türküleri de meydanda yankılandı.





Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan müzik grubu da seslendirdiği eserlerle Ramazan Sokağı'nı adeta şenlik alanına çevirdi. Vatandaşlar zaman zaman türkülere eşlik ederken, çeşitli oyunlarla da keyifli anlar yaşadı.

Bursa'da yaşayan Karslıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Serhat Kars Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve çok sayıda hemşehri katıldı. Gecede, kültürel birlikteliğin ve dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi.

