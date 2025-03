İzmir'de Çiğli Belediyesi, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği etkinlikle kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı. Programda Down sendromlu öğrencilerin özel dans gösterisi, halk oyunları performansları ve enerjik zumba gösterileri büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - Egekent Mahallesi kadınları, sahnede sergiledikleri Zeybek ve Harmandalı performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

Çiğli Belediyesi sporcularının hazırladığı zumba gösterisi ise salondaki coşkuyu artırdı. Down sendromlu öğrencilerin dans gösterisi de etkinliğin en özel anlarından biri oldu. Öte yandan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gösterilere katılan kadınları ve Down sendromlu öğrencileri teker teker tebrik etti.

Başkan Yıldız, kadınların sadece aile içinde değil, çalışma hayatında, siyasette, sanatta ve sporda da büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “Kadınlar, hayatın her alanında azimle, kararlılıkla ve büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Onların emeği ve mücadelesi, geleceğimizi aydınlatan en büyük güçlerden biridir. Çiğli Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, her zaman daha aydınlık ve daha umut dolu olacaktır." dedi.