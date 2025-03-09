Manisa’da yüzlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelerek toplumsal cinsiyet eşitliği, özgürlük ve kadın hakları için seslerini yükseltti. ‘Kadınlar Yürüyor Gece Aydınlanıyor’ yürüyüşünde buluşan kadınlar, sloganlar atarak ve düdük çalarak kadına yönelik şiddete de tepki gösterdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle ‘Kadınlar Yürüyor Gece Aydınlanıyor’ isimli gece yürüyüşü düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

Yürüyüşe, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Didem Özel, Nurcan Zeyrek, Serap Balaban ve yüzlerce kadın katıldı.

Kadınlar, ‘Kadın, yaşam, özgürlük’, ‘Hak, hukuk, adalet’, ‘Sokakları da meydanları da terk etmiyoruz’ ve ‘Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa’ sloganlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerini dile getirdi. Yürüyüş sırasında katılımcılar düdük çalarak kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

“Geceleri de Sokakları da Terk Etmiyoruz”

Manisalı kadınlar, yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Kadınlar adına açıklama yapan Manisa Baro Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay, “Bir 8 Mart’ta daha sokaklardayız. Yine haklarımızı, yine kazandıklarımızı, yine kazanamadıklarımızı protesto ediyoruz.

Bunların bizim için anma değil, kutlama günleri olduğu günlere kavuşana kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bazı yerlerde emekçi kadınlar günü olarak geçiyor. Biz bu tamlamayı kabul etmiyoruz. Çünkü kadının emekçi olmayanı olmaz. Kadın evinde, sokakta, fabrikada, iş yerinde, olduğu her yerde emeğini koyar. Ama kadının cesaretli olmayanı, özgür olmayanı, şiddete uğrayanı, ezileni vardır. Bizler her bir kız kardeşimiz kendini cesur, özgür hissedene kadar şiddet korkusuyla yaşamayana kadar bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz” dedi.