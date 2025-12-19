İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İEKKK toplantısında kentin su kaynaklarını koruma, gri su dönüşümü ve kentsel dönüşüm planlarını açıkladı. Tugay, ayrıca Kordon'un yeniden tasarlanacağını, toplu ulaşımın öncelikli olacağını ve İzmir gastronomisinin uluslararası tanıtımının yapılacağını duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun yılın son toplantısında konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, kentin su geleceği ve altyapı projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, İzmir'de Su Konseyi'nin kurulacağını ve kentin tüm paydaşlarının su yönetimine ortak akılla katılacağını belirtti.

Gri su dönüşümü projesi sayesinde İzmir'de kullanılan suyun yaklaşık yüzde 30'unun geri kazanılabileceği ifade edildi. Projenin ilk etapta belediye tesislerinde uygulanacağı, ardından kamu kurumları ve tüm kent geneline yayılacağı belirtildi. Tugay ayrıca yeraltı su rezervlerinin haritalandırılacağını ve havza aktarımı projelerinin hızlandırılacağını söyledi.

Kentteki diğer öncelikler arasında Kordon'un yeniden tasarlanması, Ulaşım Master Planı'nın hazırlanması ve eski yapıların dönüşümü yer alıyor. Tugay, 'Kordon'un yol, kaldırım ve peyzaj kullanımını bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alacağız. Yeni ulaşım planıyla özel araç yerine toplu taşımayı öncelikli hale getireceğiz' dedi.

Turizm ve kültür alanında da adımlar atılacak. İzmir gastronomisinin Avrupa başkentlerinde tanıtılacağı etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, Create in İzmir ve EXPO projeleriyle kentte yaratıcı ekonomi alanında güçlü bir ekosistem oluşturulacak.

Toplantıda İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi çalışmaları da ele alındı. Proje kapsamında sanayi ve tarım sektörlerinde sürdürülebilir üretim ve dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Tugay, kentin tüm paydaşlarını projelere katılmaya davet ederek, İzmir'in planlı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişeceğini vurguladı.