İzmir Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Kent genelinde kırılgan gruplardaki öğrenciler için emek veren öğretmenlere bu anlamlı güne özel hediyeler takdim edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde kırılgan gruplarda yer alan öğrencilere eğitim veren öğretmenleri unutmadı.

Okulları tek tek ziyaret eden ekipler, özel hazırlanan hediyeleri öğretmenlere ulaştırdı. Başöğretmen Atatürk'ün siluetinin ve 'Cumhuriyet; sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' sözünün yer aldığı, üzerinde İzmir'in simgesi Saat Kulesi bulunan özel tasarım termoslar, 24 Kasım'ın anlamına uygun bir jest olarak öğretmenlere verildi.

Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nde görevli proje yürütücüsü Yağmur İnanır, 'İzmir genelinde kırılgan gruplara eğitim veren öğretmenlerimize, emeklerine duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak Öğretmenler Günü hediyelerimizi takdim ettik. Çocuklarımıza yol gösterip geleceklerine ışık tutan tüm kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlarız' dedi.