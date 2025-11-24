Sakarya'da Öğretmenler Günü, çelenk sunma töreni, yemin töreni, tiyatro ve halk dansları gösterileriyle kutlandı. Programa vali, milletvekilleri, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programı, yoğun katılımla gerçekleşti.

Törenler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

Programın salon bölümünde aday öğretmenler adına Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Nevin Gönül, emekli öğretmenler adına ise Recai Yörük konuşma yaptı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan, öğretmenliğin erdem, değer ve insanlıkla yoğrulmuş kutsal bir görev olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

Aday öğretmenler yemin ederek mesleğe adım attı. Kutlama, Sakarya Maarif Halk Dansları Ekibi'nin Fethiye yöresine ait oyunları ve Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nin 'Bir çocuğun yüreği çiçek çiçek açılır öğretmene' adlı tiyatro gösterisiyle devam etti.

Program, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı ile sona erdi.