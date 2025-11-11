Sporu kentin dört bir yanına yaymayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Bayraklı, Karaburun ve Menemen ilçelerine beş yeni halı saha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin spor alt yapısını güçlendirmek için dört ilçeye yeni halı yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın saha gezilerinde yurttaşlardan gelen talepler üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında Karşıyaka Örnekköy, Menemen Ulukent, Karaburun Özbek mahallerinde birer, Bayraklı Çiçek Mahallesi'nde ise iki olmak üzere kente toplam beş yeni halı saha kazandırılacak.

KARŞIYAKA VE BAYRAKLI'DA YÜZDE 90 TAMAMLANDI

Bayraklı ve Karşıyaka'daki üç halı sahanın imalatının yüzde 90 seviyesine geldiğini belirten Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Şefi Tugay Atilla, 'Bayraklı'daki tek sahayı iki sahaya dönüştürdük. Örnekköy'deki halı sahamızı ise sıfırdan yapıyoruz. Karaburun ve Menemen'deki halı sahaların zemin etütleri yapıldı. Beton ve zemin tesviyeleri yapıldıktan sonra imalatına başlayacağız. Çalışlarımızı Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız ile birlikte yürütüyoruz' diye konuştu.

STANDARTLARA UYGUN BİRİNCİ KALİTE MALZEME

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlere ve spora çok önem verdiğini hatırlatan Atilla, 'Halı sahalarımızda malzemelerimizin hepsi standartlara uygun, birinci kalite malzeme. Her yaştan yurttaşımızın sporla iç içe sağlıklı bir yaşam sürmesi için yeni spor tesislerini kente kazandırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.