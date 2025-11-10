Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstürleri iki hafta ertelendi, FIFA ile ek transfer dönemi görüşmeleri başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerdeki futbolculara yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun bahis oynadığı tespit edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, futbolcular Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Söz konusu sevklerin ardından kulüplerin oluşacak kadro eksikliklerini giderebilmeleri amacıyla, yalnızca ulusal düzeyde geçerli olmak üzere 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave 15 günlük bir transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlandığı belirtildi.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2025 tarihli kararıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin iki hafta ertelendiği, Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının ise planlandığı şekilde oynanmaya devam edeceği açıklandı.

47 FUTBOLCUNUN DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

TFF açıklamasında ayrıca, yalnızca tek bir bahis işlemi tespit edilen 47 futbolcunun disiplin sürecinin, 'telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına' ilgili kurumlardan gelecek yeni delil ve bilgiler ışığında yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Federasyon, resmi kurumlarla yazışmaların sürdüğünü, gelecek yanıtlar doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada, PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun isimlerinin TFF tarafından yayımlandı.

Futbolcu listesi için tıklayabilirsiniz