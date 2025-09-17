İzmir'de Bornova Belediyesi, muhtarlarla düzenli olarak yaptığı Bölgesel Muhtarlar Toplantıları ile mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan dinleyip çözüm üretiyor. Muhtarların vatandaşla belediye arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Başkan Ömer Eşki, “Daha güçlü bir Bornova’yı muhtarlarımızla birlikte inşa ediyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, yerel demokrasinin en temel unsurları olan muhtarlarla iş birliğini güçlendirmek amacıyla “Bölgesel Muhtarlar Toplantıları” düzenliyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yapılan toplantılarla muhtarlar, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Veterinerlik İşleri müdürlükleri yöneticileriyle doğrudan bir araya gelerek mahallelerine dair sorun, talep ve önerilerini paylaşıyor.

Her ay düzenli olarak 5 bölgeye ayrılan mahallelerde gerçekleştirilen toplantılarla, Bornova’nın 45 mahallesindeki muhtarlar vatandaşların beklentilerini doğrudan aktarıyor. Bu buluşmalar sayesinde sorunlar önceliklendirilerek iş planları yeniden revize ediliyor ve hızlıca çözüme kavuşturuluyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin önemine dikkat çekerek, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla belediyemiz arasında köprü görevi görüyor. Onların aktardığı görüşler bizim için yol gösterici. Daha yaşanabilir, daha güçlü bir Bornova’yı hep birlikte inşa ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da muhtarlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.