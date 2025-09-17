Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Bisikletlileri Derneği, Efesli Babalar Topluluğu ile Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinin iş birliğiyle Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Okula Pedalla” etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - Bu yılın teması olan “Herkes İçin Hareketlilik” çerçevesinde İzmir Efes Selçuk'ta gerçekleştirilen etkinlik, İstasyon Meydanı’ndan başlayan bisiklet kortejiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Her yaştan vatandaşın, öğrencilerin ve bisikletlilerin katıldığı korteje, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de bisikletiyle eşlik etti.

Cumhuriyet Ortaokulu’nda sona eren kortejde minik bisikletçiler, palyaço, yüz boyama ve sihirbaz gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Etkinlik kapsamında Efesli Babalar Topluluğu okul bahçesinde geleneksel sokak oyunlarıyla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Animasyon ekiplerinin danslarıyla renklendirdiği etkinlikte Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin hazırladığı dev satranç oyunu da çocuklardan büyük ilgi gördü.

Çocuklara sağlıklı beslenmenin önemini anlatmak amacıyla düzenlenen Tohum Atölyesinde ise Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretilen yerel tohumlar öğrencilere hediye edildi. Karaot Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar, sebze ve meyvelerin yetişme dönemleri hakkında çocuklarla eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Etkinliğe katkı sunan Efesli Babalar Topluluğu Üyesi Cengiz Koç; Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte İstasyon Meydanı’ndan Cumhuriyet Ortaokulu’na kadar bisiklet sürdüklerini belirterek, "Efesli Babalar Topluluğu olarak çocuklarımızı geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturuyor, onları tablet ve telefonlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu hareketliliğin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.