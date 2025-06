İzmir'de Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Küçük Kalpler Doğaya İzler” etkinliğinde çocukların çevre temalı resimleri sergilendi, ardından iklim krizi ve atık yönetimi üzerine uzman sunumları ve atölyeler gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kolları Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Komisyonu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Bornova Belediyesi ev sahipliğinde “Küçük Kalpler Doğaya İzler” adlı resim sergisi ve söyleşi etkinliği düzenledi. Dramalılar Köşkü'nde gerçekleşen etkinlikte çocukların doğa ve çevreye dair duyarlılıklarını yansıttıkları resimlerin ardından, iklim krizi ve atık yönetimi konularında uzman sunumları yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, çevrenin yalnızca insanların değil tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Ortak yaşam alanımızda sadece biz insanlar değil, bizlerle birlikte milyonlarca canlı yaşıyor. Gördüğümüz ya da göremediğimiz canlılara ev sahipliği yapan çevreyi korumak, kollamak ve bugünden aldığımız mirası yarınlara hakkıyla teslim etmek hepimizin başlıca görevlerinden biri.”

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK KRİZ BOYUTUNDA”

Aynı zamanda ilgili komisyonun üyesi olan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ise iklim değişikliğinin geldiği noktayı “kriz” olarak tanımlayarak, “İklim değişikliği artık iklim krizi haline dönüşmüştür. Bu yüzden bizler de hem belediye olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hem de bu alanda çalışan STK’lar ve akademisyenlerle birlikte, geleceğimizi tehdit eden bu konuyu hep birlikte ele alalım istedik.” diye konuştu.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı İsmigül Eroğlu, etkinliğin amacını; “İklim değişikliği artık sadece geleceğin değil, bugünün de sorunudur. Her birey, her kurum, her ülke birlikte hareket etmek zorunda. Bugün burada, büyüyen bu soruna dikkat çekmek için bir aradayız.” sözleriyle özetledi.

Serginin ardından gerçekleşen söyleşide Zeytice Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nden Doç. Dr. Meneviş Uzbay Pirili, karbon ayak izi ölçümü gerçekleştirirken, İZYAŞAM Kadın Kooperatifi Başkanı Nevin Bağdatlı da organik atıkların geri dönüşümü hakkında sunum yaptı. Ayrıca bokashi kovası ve tamburla kompost üretimi atölyesi düzenlendi. Katılımcılara su tasarrufu sağlayan perlatörler dağıtılarak günlük yaşamda uygulanabilir çözümler sunuldu.