İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan ve uzun süredir atıl durumda bulunan Karşıyaka'daki üç daireyi, kapsamlı bir dönüşüm çalışmasıyla yeni bir sağlık merkezi olarak kente kazandırıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına yönelik erişilebilir ve bütüncül bir hizmet modeli oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karşıyaka Girne Bulvarı üzerindeki üç daire sağlık merkezine dönüştürülüyor. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Belde Apartmanı'nın zemin katında yer alan ve uzun süredir atıl durumda bulunan dairelerde ve bahçede tadilat yapıldı.

Baştan sona yenilenen mekânlar kısa bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi (İZSEM) bünyesinde hizmet verecek. Yeni sağlık merkezinde; Diyabet Farkındalık Merkezi, Otizm Etkinlik Merkezi ve Psikolojik Destek Birimi olmak üzere üç ayrı birim, İzmirlilere yönelik koruyucu ve destekleyici sağlık hizmetleri sunacak.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Şantiye Şefi Nihat Kurtar, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek şu bilgileri verdi: 'Burada öncelikle alçı ve sıva tamiratları, ıslak hacimlerde bakım ve onarım çalışmaları ile seramik imalat ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Bahçe alanımızı çocuklarımızın etkinlik yapabileceği bir alana dönüştürdük. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.'

DİYABETLİLERE REHBERLİK EDECEK

Dönüşümü gerçekleştirilen yapının hizmet kapsamına ilişkin bilgi veren İZSEM Sorumlusu, Halk Sağlığı Hekimi Dr. Hilal Sipahi, Diyabet Farkındalık Merkezi'nin hem diyabet hastalarına hem de diyabet öncesi risk grubundaki bireylere yönelik önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti. Dr. Sipahi, 'Diyabet Farkındalık Merkezi'nde, diyabetli bireylerin sağlıklı yaşamlarını nasıl sürdürebilecekleri ve kendi sağlık bakımlarını nasıl yönetebilecekleri konusunda destek sunacağız. Diyabet öncesi dönemde ise hastalığın gelişimini önlemeye yönelik yapabileceğimiz pek çok çalışma bulunuyor. Bu noktada kurumumuz rehberlik edecek. Merkezimizde sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmeti verilecek, aynı zamanda ruh sağlığı alanında psikologlarımız destek sağlayacak. Diyabetli bireylerin kendi sağlık bakımlarına ilişkin bilinçlenmelerini ve doğru bilgiye ulaşmalarını hedefliyoruz' dedi.

DİYABET ÖNCESİ HEM EĞİTİM HEM DANIŞMANLIK

Başkan Dr. Cemil Tugay'ın, diyabet hastalarına yönelik destekleyici ve önleyici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda öncü bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Sipahi, 'İlimizde ve Karşıyaka'da birinci basamakta diyabet farkındalığına yönelik hizmet veren merkez sayısı oldukça sınırlı. Hastanelerde bulunan diyabet eğitim birimleri daha çok diyabet tanısı konulmuş bireylere hizmet veriyor. Ancak Diyabet Farkındalık Merkezi, diyabet öncesi dönemi de kapsayacak şekilde hem eğitim hem de danışmanlık hizmeti sunacak' ifadelerini kullandı.