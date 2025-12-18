Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla gerçekleştirilen Şeb-i Arus programı ile sona erdi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Mevlana Kültür Merkezi'ndeki program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'ŞEB-İ ARUS, FİRKATİN VUSLATA DÖNÜŞTÜĞÜ; BENLİĞİN SUSUP TESLİMİYETİN KONUŞTUĞU İLÂHÎ BİR BULUŞMADIR'

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şeb-i Arus'un, ayrılığın sevinçle karşılandığı; ölümün bir yok oluş değil, asla dönüş olduğu hakikatini idrak ettiğimiz müstesna bir gece olduğunu ifade etti.

Hz. Mevlânâ'nın 'Ne akarsu balıktan doyar, ne de balık o akarsuya kanar. Ne cihanın canı âşıklardan sıkılır ne de âşık o cihanın canından doyup usanır' sözünü anımsatan Başkan Altay, 'İşte bu dinmek bilmeyen ilâhî aşk, insanı hayattan koparan değil; hayatın özüne, hakikatin merkezine taşıyan bir diriliştir. Şeb-i Arûs, firkatin vuslata dönüştüğü; benliğin susup teslimiyetin konuştuğu ilâhî bir buluşmadır' diye konuştu.

'KATİL İSRAİL'İN GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE REVA GÖRDÜĞÜ SOYKIRIMI YILLARCA BÜTÜN İNSANLIK KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ KESİLEREK SEYRETTİ'

Bugün Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşanan acıların hepimizin canını yaktığını vurgulayan Başkan Altay, 'Katil İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize reva gördüğü soykırımı yıllarca bütün insanlık kör, sağır ve dilsiz kesilerek seyretti; vicdanlar sustu, insaniyet karanlığa gömüldü. Tüm bu süreçte; Gazze'de toprağa düşen bedenler, mazlum annelerin gözyaşı, çocukların masumiyeti bugün insanlığın utancı oldu. Unutmayınız ki, eğer bir yerde mazlum ağlıyorsa, orada hâlâ ayrılık vardır. Ve bir çocuğun gözyaşı, bir ümmetin imtihanıdır. Çare kavga değildir; çare gönülleri birleştirmektir. Bu yüzden Şeb-i Arûs, insanlığın özlediği barışın, kardeşliğin ve sevginin yeniden hatırlatıldığı bir hakikat mektebidir. Bu duygularla, Hz. Mevlana'yı 752. vuslat yıl dönümünde rahmetle anıyorum' dedi.

'MEVLANA'NIN ÖĞRETİLERİ İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINA SESLENEN BİR BARIŞ VE HOŞGÖRÜ ÇAĞRISI OLMAYI SÜRDÜRMEKTE'

Konya Valisi İbrahim Akın, anma törenleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi ve şehrin farklı mekanlarında icra edilen etkinliklerin, ham gönülleri pişmeye, pişenleri yanmaya davet eden asırlık huzur yolculuğunun parçası olduğunu söyledi. Şeb-i Arus'un, tasavvufta 'düğün gecesi' olarak nitelendirildiğini hatırlatan Vali Akın, 'Bu vuslat anlayışı, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm insanları aynı hakikatin etrafında birleştiren ve yazılı olmayan bir gönül sözleşmesidir. Bu itibarla Hazreti Mevlana'nın öğretileri hem ulusal hem de uluslararası düzlemde, insanlığın ortak vicdanına seslenen bir barış ve hoşgörü çağrısı olmayı sürdürmektedir' diye konuştu.