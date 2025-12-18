Ankara Keçiören Belediyesi ile Türk Kızılay iş birliğinde, 'Hayat Kurtarmak Elinizde' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında, belediye hizmet binasında kurulan Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde belediye personeli ve gönüllü vatandaşlar kan bağışında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi'nin sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği kan bağışı kampanyası, hem personelden hem de vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllüler, gerekli formu doldurup bilgilerini verdikten sonra kanlarını bağışladı. Alınan kanlar Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplandı. Gerçekleştirilen kampanya, gönüllü kan bağışçılarının sayısını artırırken yaşanabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı sağladı.

'HERKESİ DÜZENLİ OLARAK KAN VERMEYE DAVET EDİYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, kan bağışının hayati önemine dikkat çekerek kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Özarslan, 'Kızılay tarafından belediyemizin hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri memnun etti. Kan bağışı, hayat kurtarmak demektir. Sağlık durumu uygun olan herkesi düzenli olarak kan vermeye davet ediyoruz.' dedi.