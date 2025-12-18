İzmir Bornova Belediyesi'nin kent lokantaları, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayrına bir gün ücretsiz hizmet verdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi Kent Lokantası'nda vatandaşlarla bir araya gelerek yemek dağıttı ve Gülşah Durbay için dua etti. Etkinlik, sosyal dayanışma ve vefa duygularını güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı yemek sunmak amacıyla hizmete açtığı Çamdibi, Kızılay ve Mevlana Kent Lokantaları, anlamlı bir dayanışmaya ev sahipliği yaptı. Kent lokantaları, erken yaşta yaşamını yitiren Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayrına bir gün boyunca ücretsiz hizmet verdi.

BAŞKAN EŞKİ VATANDAŞLARLA AYNI SOFRADA

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi Kent Lokantası'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Eldivenini ve bonesini takarak yemek dağıtan Başkan Eşki, Gülşah Durbay'ın anısına gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlarla birlikte dua etti.

Başkan Eşki, 'Onu çok erken kaybettik. Gülşah Başkan sadece başarılı bir belediye başkanı değil, aynı zamanda çok değerli, çok özel bir insandı. Halk için, kadınlar için, kenti için verdiği mücadeleyi hiçbir zaman unutmayacağız' ifadelerini kullandı. Eşki, Kent Lokantalarının yalnızca yemek sunan alanlar değil; paylaşmanın, dayanışmanın ve toplumsal hafızanın yaşatıldığı mekânlar olmaya devam edeceğini vurguladı.

DAYANIŞMA SOFRALARI ANLAM KAZANDI

Kent lokantalarında kurulan dayanışma sofraları, hem sosyal belediyeciliğin hem de vefanın güçlü bir simgesi oldu. Vatandaşlar, bu anlamlı günde hem ücretsiz hizmetten faydalandı hem de Gülşah Durbay için edilen dualarla duygusal anlar yaşadı.