İzmir Aliağa Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin sporla buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları'nın 2. dönem kayıtları başlıyor. Sporun bir yaşam biçimi hâline gelmesini hedefleyen kurslar, farklı branşlarda sınırlı kontenjanlarla açılacak.

İZMİR (İGFA) - Kış Spor Okulları kapsamında eğitimler, İzmir Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu ile Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi (AYM) olmak üzere iki ayrı merkezde gerçekleştirilecek. Futboldan cimnastiğe, basketboldan tenise kadar geniş bir yelpazede sunulan spor eğitimleriyle çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.



ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA SPOR SALONU'NDA 6 BRANŞTA EĞİTİM

Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu'nda açılacak kurslar ve kontenjan bilgileri şöyle:

• Futbol: 50 kontenjan - 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular (karma)

• Güreş: 40 kontenjan - 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular (karma)

• Basketbol: 30 kontenjan

• 2014 doğumlular: 10 kişi

• 2015 doğumlular: 5 kişi

• 2016 doğumlular: 10 kişi

• 2017 doğumlular: 5 kişi

• Voleybol: 20 kontenjan

• 2014-2015 doğumlular: 14 kişi

• 2016-2017 doğumlular: 6 kişi

• Karate: 15 kontenjan - 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlular (karma)

• Cimnastik: 20 kontenjan - 2018, 2019 ve 2020 doğumlular (karma)



Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu için kayıtlar, 12-16 Ocak 2026 tarihleri arasında 08.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Kayıt yeri ENKA Spor Salonu olarak belirlenirken, detaylı bilgiye 0232 616 54 07 numaralı telefondan ulaşılabilecek.



AYM'DE 5 BRANŞ

AYM'de ise şu branşlarda eğitimler verilecek:

• Basketbol: 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular

• Voleybol: 2014, 2015, 2016 ve 2017 doğumlular

• Karate: 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlular

• Cimnastik: 2018, 2019 ve 2020 doğumlular

• Tenis: 2020 doğumlular ve yetişkin grubu



Bu merkez için kayıtlar, 12-16 Ocak 2026 tarihleri arasında 10.00-17.30 saatleri arasında alınacak. Kayıt yeri AYM olurken, bilgi almak isteyen vatandaşlar 0232 399 00 00 numaralı telefonu arayarak 3206 dahili hattı üzerinden yetkililere ulaşabilecek.



KONTENJANLAR SINIRLI

Aliağa Belediyesi, Kış Spor Okulları 2. dönem kayıtlarında kontenjanların sınırlı olduğunu hatırlatarak, spora ilgi duyan çocuklar ve ailelerin başvurularını gecikmeden yapmaları çağrısında bulundu.