TFF Tahkim Kurulu, Bursaspor'un PFDK kararlarına yaptığı itirazları reddetti. Kulübe taraftar olayları, merdiven boşlukları, saha olayları ve belgelerin haksız kullanımı gerekçeleriyle verilen toplam para cezaları onandı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Bursaspor Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 23 Aralık 2025 tarihli ve E.2025-2026/2087 - K.2025-2026/2234 sayılı kararına yaptığı itirazları 9 Ocak 2026 tarihli toplantısında değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda Bursaspor'un tüm başvuruları reddedildi ve verilen cezalar onandı.

Tahkim Kurulu, Bursaspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleşmesi sebebiyle verilen 16 bin TL para cezasında hukuka aykırılık bulunmadığına oybirliğiyle karar verdi.

Kulübün merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalini sezon içinde 7'nci kez gerçekleştirmesi dolayısıyla FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca verilen 211 bin TL para cezası da oyçokluğuyla onandı. Ayrıca, taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle uygulanan 55 bin TL para cezası ile Belgelerin Haksız Kullanımı gerekçesiyle verilen 60 bin TL para cezası da oybirliğiyle hukuka uygun bulundu.

TFF Tahkim Kurulu, söz konusu kararların sübut, hukuki nitelendirme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik taşımadığını belirterek, PFDK kararlarını kesin olarak onamış oldu.