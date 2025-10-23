İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, İZKİTAP-6. İzmir Kitap Fuarı'nda 'Kütüphaneler: Şehrin Kalbinde Yeni Buluşma Noktaları' temasıyla yer alıyor. Stantta kitap bağışı noktası, öğretici atölyeler, 'Okurdan Mesaj Var' alanı gibi etkinlikler, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

İZMİR (İGFA) - İZKİTAP-6. İzmir Kitap Fuarı'nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü standı, 'Kütüphaneler: Şehrin Kalbinde Yeni Buluşma Noktaları' temasıyla dopdolu etkinlikler barındırıyor.

'Kitabın Yeni Hayatı Buradan Başlıyor' kitap bağışı noktası, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekiyor. Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, tüm kütüphanelerden veya stant alanından kitap bağışında bulunabiliyor. Bağışlanan kitaplar, yıl boyunca gelen talepler doğrultusunda okullar, ceza infaz kurumları, hastaneler, muhtarlıklar gibi kurum ve kuruluşlara gönderiliyor.

Kütüphanelerin sunduğu hizmetleri, yürütülen projeleri ve gönüllülük çalışmalarını yakından tanıma fırsatı sunan alanda, çocuklar da etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor. Festival süresince düzenlenen satranç, origami, akıl ve zeka oyunları atölyeleri çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler sunuyor. Stant alanını ziyaret eden küçük okurlara, düzenlenen bilgi yarışmalarıyla kitap hediye ediliyor.

'Okurdan Mesaj Var' alanında ziyaretçiler, hayallerini, kitap önerilerini ve proje fikirlerini paylaşabiliyor. Dileyen ziyaretçiler ise İzmir Kitap Fuarı 2025 Kütüphane Hatıra Alanı'nda fotoğraf çektirerek festivale güzel bir anı bırakabiliyor.

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün bu yıl 17-19 Ekim tarihlerinde düzenlediği 9. Edebiyat Festivali'nin 'Edebiyat Yolculuktur' temasıyla da bütünleşen ve Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği iş birliğiyle oluşturulan 'Edebiyatla Avrupa Fırsatlarına Yolculuk' Erasmus bilgilendirme alanı da yoğun ilgi görüyor.