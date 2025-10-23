Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Herkes için erişilebilir bir kent' hedefi doğrultusunda oluşturduğu Erişilebilirlik Komisyonu, hizmet binaları, toplu ulaşım sistemleri ve iştiraklere ait hizmet alanlarında dönüşüm ve iyileştirme süreçlerini hayata geçirmek için çalışmalarına başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kurum bünyesinde Erişilebilirlik Komisyonu'nu oluşturdu.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız'ın başkanlık ettiği komisyonda, Bilgi İşlem, Emlak ve İstimlak, Fen İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler, Sosyal Hizmetler, Kent Tarihi ve Tanıtımı, Zabıta Daire Başkanlıkları ile birlikte BUSKİ, BURULAŞ ve BURFAŞ Genel Müdürlüklerinden temsilciler yer alıyor.

Bursa genelindeki belediye hizmet binalarının, toplu ulaşım sistemlerinin ve iştiraklere ait hizmet alanlarının erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesini amaçlayan komisyon, yerinde tespitlerle hazırlanan raporlar doğrultusunda dönüşüm ve iyileştirme süreçlerini hayata geçirmeyi hedefliyor. 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında belediyeye ait binaların engelli erişimine uygunluk oranında yüzde 3 hedefi belirlenirken; çalışmalarla bu oranın her yıl artırılması planlanıyor. Bu doğrultuda BUSKİ, BURULUŞ ve BURFAŞ hizmet binalarının erişilebilirlik belgelendirmesinin de tamamlanması hedefleniyor.

Komisyon çalışmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde düzenlenen eğitimlerin ilk gününde, belediye üst yönetimine ve sosyal hizmet alanında görev yapan personele yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimlerin ikinci gününde Erişilebilir Kent Düzenlemeleri ve Engelsiz Turizm Uygulamaları ve Engelli Bakım Rehabilitasyon ve İletişim Uzmanı Adem Kuyumcu tarafından ekiplere teorik eğitim verildi. Programın üçüncü gününde ise mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı ve inşaat mühendisi gibi teknik personelden oluşan ekiplerle saha incelemesi yapıldı.

'HERKES İÇİN YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR'

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, erişilebilirliğin bir hak olduğunu vurgulayarak, 'Amacımız, engelli bireylerin, yaşlıların ve tüm vatandaşlarımızın kente eşit şekilde katılımını sağlayacak fiziksel ve dijital dönüşümü hayata geçirmek. Başkanımız Mustafa Bozbey'in vizyonu doğrultusunda Bursa'yı herkes için yaşanabilir ve erişilebilir bir şehir haline getirmek için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz' dedi.