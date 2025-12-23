Olası bir deprem anında raylı sistemlerde yaşanabilecek acil durumlara hazırlık amacıyla Menemen İZBAN İstasyonu'nda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, trenin raydan çıkarak devrilmesi senaryosu eş zamanlı müdahalelerle sahada uygulandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, TCDD, AFAD, İZBAN, UMKE ve MAKUR iş birliğiyle Menemen İZBAN İstasyonu'nda olası bir deprem anında meydana gelebilecek acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak amacıyla kapsamlı bir arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat sırasında sahadaki uygulama ve müdahaleler gerçeğini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Senaryo kapsamında, Çiğli'den hareket eden bir yolcu treni Menemen İZBAN İstasyonu'na giriş yaptığı sırada deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle trenin son vagonu raydan çıkarak devrildi.

Trende 40 yolcu bulunduğu ve 7'sinin yaralandığı bilgisi makinist tarafından operasyon kontrol merkezine bildirildi. Durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar tren personeli tarafından yaralı yolculara ilk yardım uygulamaları yapıldı.

Ardından tahliye çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesi için öncelikle demiryolu hattının elektrik enerjisi kesildi ve olay yeri emniyete alındı. Ardından ekipler, vagon içerisinde mahsur kalan yolculara ulaşarak durum tespiti yaptı. Sağlıklı yolcular, belirlenen tahliye planı uygulanarak güvenli toplanma alanına alındı. Tekerlekli sandalyede olduğu belirlenen bir yolcu ilk kontrollerinin ardından güvenli alana sevk edilirken; durumu ağır olan iki yolcu sedye ile tahliye edildi. Yaralıların tamamı olay yerindeki ilk tıbbi müdahalelerin ardından ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.