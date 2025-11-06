İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Abdullatif Al Fozan Cami Mimarisi Ödülü iş birliğiyle düzenlenen '4. Uluslararası Cami Mimarisi Konferansı'na ev sahipliği yapıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 'Cami Mimarisini Yeniden Düşünmek' temasıyla gerçekleştirilen konferans, 4-6 Kasım tarihleri arasında İTÜ Taşkışla Yerleşkesi'nde üç gün boyunca devam edecek.

AÇILIŞTA PROTOKOL YOĞUNDU

Konferansın açılış töreni bugün İTÜ Taşkışla Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Törene T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ve Abdullatif Al Fozan Cami Mimarisi Ödülü Genel Sekreteri Prof. Mashary A. Alnaim katıldı.

Bu yılki konferansa çeşitli ülkelerden 317 bilimsel bildiri gönderildi; 55 uzmandan oluşan bilim kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 84 bildiri sunum için seçildi.

CAMİ MİMARİSİNİN GELECEĞİ İTÜ'DE TARTIŞILIYOR

Üç gün sürecek konferans boyunca, dünyanın farklı ülkelerinden gelen mimarlar, akademisyenler ve şehir plancıları; modern cami mimarisinin çağdaş şehirlerdeki rolü, kültürel sürdürülebilirlik, malzeme ve form dili, manevi mekânların kent dokusundaki işlevi gibi konularda kapsamlı sunumlar ve paneller düzenleyecek.

Konferans kapsamında yapılan açılış konuşmasında, Abdullatif Al Fozan Cami Mimarisi Ödülü Genel Sekreteri Prof. Mashary A. Alnaim, cami mimarisinin çağdaş dünyada karşılaştığı dönüşüme dikkat çekerek şunları söyledi:

'Yıllar geçtikçe dünya genelinde çok sayıda caminin yükselişine tanık olduk ve bu, İslam mimarisinin küresel görünümüne büyük katkı sağladı. Ancak şehirlerin hızla büyümesi ve modern yaşamın karmaşıklığı nedeniyle cami mimarisi önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Camiler, şehirlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve hem kimlik hem de manevi bağ sağlar. Yaklaşımımız estetiğin ötesine uzanıyor; cami mimarisini şekillendiren kentsel dinamikleri ve caminin çevresiyle olan ilişkisini yeniden düşünmek büyük önem taşıyor.'

CAMİ MİMARİSİNDE YENİLİK VE GELENEK BULUŞUYOR

2011 yılında kurulan Abdullatif Al Fozan Cami Mimarisi Ödülü, geleneksel cami mimarisinin ruhunu onurlandırırken çağdaş mimari yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üç yılda bir verilen bu prestijli ödül, yenilikçi, estetik ve manevi değeri yüksek cami projelerini ödüllendiriyor.

Her dönemin sonunda yayımlanan iki dilli (Arapça-İngilizce) özel kitap, kısa listeye giren ve ödül alan camilerin eleştirel mimari analizlerini içeriyor.

Bilimsel komitesi mimarların yanı sıra İslam hukuku, sosyoloji, antropoloji, felsefe, dinler tarihi ve yapı mühendisliği gibi farklı alanlardan uzmanları da kapsayan konferans, cami mimarisinin geleceğine yön verecek uluslararası bir platform sunuyor.