ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nın kapanış programında konuştu.

Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen programa akademisyenler, kütüphaneciler ve kültür dünyasından isimler katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin 1300 yıllık kütüphanecilik geleneğine dikkat çeken Erdoğan, 'Emevilerden Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyetimize uzanan çok köklü bir mirasın sahibiyiz. Asırlar boyunca kitap ve âlim hep medeniyetimizin merkezinde yer aldı.' ifadelerini kullandı.

Kütüphanelere yapılan yatırımlardan da söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nin dünyada en çok ziyaret edilen üçüncü kütüphane olduğunu belirterek, 'Bu yıl 8,5 milyon ziyaretçiyi misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin ilgisi bizi çok memnun ediyor. Burada okuyan, araştıran, sınavlara hazırlanan gençlerimize ücretsiz çorba, içecek ve ikramlar sunuyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde kütüphane hizmetlerinde büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, 'Kültür Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerimizin üye sayısı 7,6 milyona, kitap sayısı 25,6 milyona ulaştı. 2026'da bu rakamları daha da yukarı taşıyacağız' diye konuştu. Rami Kütüphanesi ve Kitap Şifahanesi projelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyanın en büyük yazma eser restorasyon laboratuvarında bu yıl 4 bin 446 eseri restore ettik.' dedi.

Yakında Haydarpaşa'da yeni bir kütüphane açacaklarını da açıklayan Erdoğan, 'Türkiye'nin ilk hastane halk kütüphanesini hizmete sunduk. Dijitalleşme alanında da büyük adımlar atıyoruz. Milli Dijital Kütüphane ile araştırmacılarımıza 20 milyondan fazla kaynağa erişim imkânı sağladık.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün okul öncesinden doktora sonrasına kadar eğitim kurumlarımızla, kütüphanelerimizle, gençlik merkezlerimizle çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz. Kültür Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız, üniversitelerimiz, vakıflarımız ve yerel yönetimlerimizle el ele vererek kütüphanecilik mirasımızı yaşatmaya devam ediyoruz.' dedi.