İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan senfoni orkestrası konseri, Maltepelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle Maltepelileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan senfoni orkestrası Maltepelilere keyifli bir akşam yaşattı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen yeni yıl temalı konsere ilgi yoğun oldu. Salonun tamamen dolduğu gecede, genç müzisyenlerin sahne performansı izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Konserde, klasik müzik repertuvarının seçkin örneklerinden oluşan senfonik eserler potpori halinde sunuldu. Özellikle arp performansı, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Müziğin evrensel diliyle yeni yıl coşkusunun hissedildiği konser boyunca Maltepeliler keyifli anlar yaşadı. Sanatseverler, genç yeteneklerin sergilediği başarılı performansla unutulmaz bir akşam geçirdi. Etkinlik sonunda izleyiciler, hem müzisyenleri hem de organizasyonda emeği geçenleri alkışladı.