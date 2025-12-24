Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut, uygun fiyatlı ve esnek ödeme koşullarıyla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Konut ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde GBB Konut aracılığıyla 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde konut projelerini hayata geçiriyor. Bu projeler, uydu kentlerde planlı yerleşimi güçlendirirken, vatandaşlara uygun fiyatla ev sahibi olma imkanı sağlıyor.

UYDU KENTLERDE HER GELİR GRUBUNA HİTAP EDEN FARKLI ÖDEME PLANLARI

Kaliteli, güvenli ve erişilebilir konutları uygun fiyatlarla sunmayı hedefleyen GBB Konut, Gazi şehrin yeni uydu kentlerinde her gelir grubuna hitap eden farklı ödeme planları oluşturuyor. Bu çerçevede uygun konuta erişmek isteyen vatandaşlar için GBB Konut, ödeme kolaylığıyla öne çıkan bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

Bu kapsamda 2'nci ve 3'üncü etaplarda ayda 10 bin TL'den başlayan taksitlerle, 4'üncü etapta ise ayda 12 bin TL'den başlayan ödeme seçenekleriyle vatandaşlar ev sahibi olabiliyor. Etaplar yapılar tamamlandıkça sürdürülüyor. Peşinat ödeyen vatandaşlar, konut teslim tarihine taksitlerini öderken; teslim sonrasında kalan tutar için GBB Konut, uygun kredi koşulları sağlanması amacıyla vatandaşlara alternatifler sunuyor.

KUZEYŞEHİR'E ULAŞIM İÇİN KENTİN EN UZUN VİYADÜKLERİNDEN BİRİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Yeni uydu kentlerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve ulaşım yatırımlarını eş zamanlı olarak tamamlıyor.

Bu kapsamda Kuzeyşehir ile kent merkezini birbirine bağlayan, 60 metre genişliğinde ve 10 kilometre uzunluğunda modern bir yol hizmete açıldı. Ayrıca bu yol güzergâhında 600 metre uzunluğunda, kentin en uzun viyadüklerinden biri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Toplu taşıma seferleri ise kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

BÖLGEDE SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI YATIRIMLARI ARTIYOR

Kuzeyşehir'de yaşayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi GASMEK merkezini hizmete açarken, modern park ve yeşil alan projelerini de tamamlıyor.

Ayrıca GASKİ, 6 Şubat depremlerinin ardından yatay mimarisi ve sağlam yapılarıyla nüfus artışı yaşayan bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut kapasiteyi üç katına çıkardı.

GÜNEYŞEHİR, KENT MERKEZİNE MODERN YOLLARLA BAĞLANIYOR

Güneyşehir bölgesinde ise Onkoloji Hastanesi güzergâhından geçen 5,5 kilometrelik yeni sıcak asfalt yolun yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda otobüs seferleri planlanarak devreye alındı, altyapı çalışmaları ise eksiksiz şekilde tamamlandı.