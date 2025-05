İstanbul'da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde işgal rejimi İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma karşı yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar güzergah boyunca, "Filistin Halkı Yalnız Değildir", "Katil İsrail, İşbirlikçi ABD", "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları attı, tekbirler getirdi. Yürüyüş, Beyazıt Meydanı’ndan başlayarak Ayasofya Camii önüne kadar devam etti. Yapılan yürüyüş sonrasında Sümbül Efendi Camii İmam Hatibi Murat Tokgöz, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Tilavetin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Aktivist Ann Wright ve Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Ramazan Kayan konuşma yaptı. Konuşmaların yanı sıra Grup Genç programda ezgiler seslendirdi.

“Biz Filistin’in yanındayız”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Av. Bülent Yıldırım “Biz bütün dünyaya sesleniyoruz, İsrail’le ticareti kesin. Ülkemiz ticareti yasakladı ama yetkililerden bir ricamız daha var. Menşei değiştirerek ticaret yapan şirketlerin üzerine de gidin. Onlar savaş suçu işlemiş gibidir, akaryakıt gönderen ülkeler de var. Buradan herkese şu mesajı iletiyorum: Kim Filistin’in yanında olursa, Allah katında değerli olur. Şükürler olsun halkımızla, devletimizle Filistin’in yanındayız” şeklinde konuştu.

“Biz Allah Resulü’nü dinliyoruz”

Konuşmasına devam eden Yıldırım “Akıl yürütmek zorundayız o nedenle, biz Resulullah’ın dediğini yapıyoruz. O zaman Persler ile Bizans’ın savaşı vardı. Allah Resulü, ‘Mecid-i Aksa’da namaz kılamıyorsanız, kandillerinde yakmak üzere yağ gönderin’ diyordu, Ya Rasulallah 1400 sene sonra, sana bağlılığımızı ilan ediyoruz” dedi.

“Avrupa harekete geçecek”

Filistin için yapılacak olan büyük mitinge davette bulunan Yıldırım “31 Mayıs’ta büyük eylem yapacağız. Hazır olun, 31 Mayıs’ta İsrail, Mavi Marmara’da Türkiye vatandaşlarını öldürdü. İsrail, Mavi Marmara Gemisi’ne saldırdı ve insanları öldürdü. Herkesi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yıldırım konuşmasında son olarak “Vicdan gemisi nerede vuruldu? Terörist İsrail Devleti Vicdan Gemisi’ni Avrupa’nın tam dibinde vurdu. Bu saldırıyı şu anda Avrupa da görüyor ve Avrupa devletleri bu konuda harekete geçecek merak etmeyin” dedi.

Yıldırım’dan sonra konuşma yapan Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı Onursal Başkanı Ramazan Kayan ‘’Gazze artık ümmetin ruhu oldu, insanlığın umudu, dünyanın vicdanı oldu. Gazze sadece toprak parçası değildir” dedi.

"Ancak anneler bilir"

Son olarak konuşma yapan Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Aktivist Ann Wright, “Bir çocuğun öldürülmesini ancak bir anne anlayabilir ve şu an önümde anneler bekliyor ve dayanışmaya destek veriyorlar. Ben dün akşam Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu’na bağlı olan Vicdan Gemisi’ne yapılan saldırıya dair süreci takip etmek için Türkiye’ye geldim. Bildiğiniz üzere, Vicdan Gemisi 2 Mayıs’ta İsrail tarafından bombalandı. Vicdan Gemisi’nde 18 kişi bulunuyordu, bunlardan bir tanesi de şu an tercümanlığımı yapan Mecit’ti. Bundan 15 sene önce Mavi Marmara Gemisi’ni nasıl kaldırdıysak, bugün de Vicdan Gemisi’ni kaldırdık” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program, Has Odabaşı Camii İmam Hatibi Abdussamed Altuntaş’ın yaptığı dua sonrası sona erdi.

Editör: MURAT AYDIN