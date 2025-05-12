Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, terör örgütü PKK’nın fesih bildirisindeki ifadelere sert tepki göstererek devletin bu ifadeleri acilen reddetmesi gerektiğini vurguladı.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, PKK’nın “silah bırakma ve fesih” kararına ilişkin çarpıcı bir çıkış yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki “Terörsüz Türkiye” sürecini değerlendiren Babüroğlu, PKK’nın fesih bildirisindeki ifadelerin Türkiye için uzun vadeli tehditler barındırdığını savundu.

“TC DEVLETİ BU İFADELERİ HEMEN REDDETMELİDİR"

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, PKK’nın fesih bildirisindeki ifadelerin Türkiye’ye karşı bir tuzak olduğunu öne sürdü. Babüroğlu, bildiride Türkiye Cumhuriyeti’nin soykırımla suçlandığını, “Türk-Kürt savaşı” ifadesinin kullanıldığını, Lozan Antlaşması’nın ve dolayısıyla Cumhuriyetin reddedildiğini belirtti. Ayrıca, Atatürk’ün ulus devlet ve üniter yapısının hedef alındığını vurguladı.

Babüroğlu, “‘Soykırım’ ve ‘Türk-Kürt savaşı’ gibi ifadeler, 5-10 yıl içinde uluslararası mahkemelerde ve yurt dışında Türkiye’nin başına büyük bela açabilir” uyarısında bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ifadeleri derhal reddetmesi gerektiğini ifade etti.