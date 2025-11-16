İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023'te açılan Filenin Sultanları Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nu kapsamlı bir dönüşümle 'Filenin Sultanları Gençlik Merkezi'ne çevirdi. Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun halkçı belediyecilik vizyonunun dünyaya örnek olduğunu söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 7 Kasım 2023'te hizmete giren Filenin Sultanları Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nu yeni bir işlevle kent gençliğinin kullanımına sundu. Alan, modern bir dönüşümle 'Filenin Sultanları Gençlik Merkezi'ne çevrildi.

Merkezin içinde Ders Atölyeleri, Gençlik Ofisi, Teknoloji Atölyeleri, Enstitü İstanbul İSMEK birimleri, Bölgesel İstihdam Ofisi ve spor tesisleri yer alıyor.

'İMAMOĞLU'NUN VİZYONU DÜNYA TARAFINDAN İNCELENİYOR'

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, merkezin gençlere önemli imkânlar sunacağını belirterek Ekrem İmamoğlu'nun yönetim anlayışına dikkat çekerek, 'Ekrem İmamoğlu'nun halkçı belediyecilik vizyonu artık dünyaya örnek oluyor. New York Belediye Başkanı bile İstanbul seçimlerini gelip inceliyor. İmamoğlu'nun vizyonunu alıyor ve Amerika'da son belediye başkanlığı seçimlerinde İstanbul'da uygulanan birçok projeyi New York'taki vatandaşlarına sunuyor' dedi.

Merkez, eğitimden teknolojiye, istihdamdan spora kadar geniş bir alanda gençlerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

İBB, tesisin bölgedeki gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını ve kamusal hizmetleri herkes için erişilebilir kılma hedeflerinin bir parçası olduğunu vurguladı.